Aynı gün 5 cep telefonu çalan motosikletli 2 kapkaççı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir günde 5 kişinin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, kapkaç olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmada, şüphelilerin İ.C. ile M.B. olduğu, 6 ay önce de 4 ayrı kapkaç olayına karıştıklarını saptandı. Şüphelilerin motosikletle kaçtığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaklaşık 1,5 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden çıktıkları belirlenen şüpheliler, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi’ndeki evlerine yapılan baskınla yakalandı. Yaşlarının küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ve uyuşturucu bağımlısı oldukları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C. ve M.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.