Aynı fail aynı ihmal yeni kurban... Mağdurun ailesi duruma isyan etti

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KÜTAHYA’daki özel engelli bakım merkezinde kalan şizofreni hastası N.K. (41), geçen ay, yan odada kalan ve yatağa bağımlı olan S.Ç. (47) adlı kadının iki gözünü oydu. Saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan S.Ç., geçirdiği iki operasyona rağmen görme yetisini tamamen kaybetti. KÜTAHYA Cumhuriyet Başsavcılığı, S.Ç.’nin ailesinin şikâyeti üzerine soruşturma başlattı. Bu kapsamda özel engelli merkezindeki görevlilerin ifadesi alındı. Kütahya Valiliği de idari soruşturma başlattı.

‘ÖZÜR DİLEMEDİLER’

S.Ç.’nin yeğeni Hüseyin Girgin (23), teyzesinin 2 yıldır özel engelli bakım merkezinde kaldığını söyledi. Merkezden gelen telefonla olaydan haberdar olduklarını kaydeden Girgin, “Annem, teyzemi gördüğünde iki gözünün de oyulduğunu anladı. Biz zaten olayın hâlâ şokundayız. Daha sonra öğrendik ki, bir şizofren kadın, teyzemle birlikte bahçede oturuyorlarmış, bakıcılar odalarına çıkarıyor. Teyzem ile vukuatı işleyen hastayı odalarına koyuyorlar. Bakıcı çamaşırları atmaya makinenin başına gidiyor. O sırada fırsattan yararlanıp teyzemin odasına gimiş, üstüne çıkıp 29 saniyede gözlerini oymuş. Gözlerini çıkarırken yüzünde tırnak izleri kalmış. Kurum müdürleri, yardımcılarının yaptığı o kadar insanlıkdışı ki bize gelip bir ‘Geçmiş olsun, Allah şifa versin, kusura bakmayın’ bile demediler. Bizim yanımızda kahkaha atıp, gülüyorlar. Suçlu kişilerin tutuklanmasını istiyoruz. Bundan sonraki insanlara faydamız olur. Çünkü bu kişinin ilk vakası değilmiş” dedi.

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BU KAÇINCI OLAY

Şizofreni tedavisi gören N.K.’nin 10 yıl önce de babaannesini başına baltayla vurarak öldürdüğü, 2020 yılında ise Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi’nde tedavi gören S.G. adlı kadının iki gözünü parmaklarıyla oyduğu ortaya çıktı. N.K.’nin Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde ise bir başka kadın hastanın da gözlerini diş fırçasıyla oymaya çalıştığı belirtildi.