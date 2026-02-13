Aynı evde ikinci vahşet

Haberin Devamı

İstanbul Ümraniye’de, 24 Ocak’ta Özbekistan uyruklu Durdona Khakimova’yı (37) bıçakla öldürüp vücut uzuvlarını Şişli’de çöp konteynerlerine bırakan Dılshod Turdımurotov (30) ve ev arkadaşı Gofurjon Kamalkhodaev’ın, bu cinayetten bir gün önce Özbekistan uyruklu Ergashalieva Seyyare’yi (32) de aynı şekilde öldürüp vücut uzuvlarını İstanbul’un farklı semtlerinde çöp konteynerlerine bıraktıkları ortaya çıktı.

CESEDİ TAKSİYLE GÖTÜRDÜLER

Şişli Kuyulubağ Sokak’ta 24 Ocak 2026’da meydana gelen korkunç olayda, bir çöp konteynerinde hurda toplayıcısı tarafından çarşafa ve poşetlere sarılı kadın cesedi bulunmuştu. Yapılan inceleme sonucu cesedin, Fatih’te av malzemeleri satan bir dükkânda çalışan Özbekistan uyruklu Durdona Khakimova’ya ait olduğu belirlenmişti. Çalışmaların devamında Khakimova’yı, olay günü Ümraniye’deki evine çağıran sevgilisi Dılshod Turdımurotov’un bıçakla öldürdüğü ve ev arkadaşı Kamalkhodaev’in yardımıyla parçalayıp valize koyarak taksiyle gittikleri Şişli’de çöp konteynerlerine bıraktıkları ortaya çıkmıştı.

BİR GÜN ARAYLA İKİ CİNAYET

Olay sonrası ailesinin ihbarıyla kayıp şahıs olarak aranan Özbekistan uyruklu Ergashalieva Seyyare ile ilgili kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kadının son olarak Durdona Khakimova öldürülmeden bir gün önce 23 Ocak 2026’da Ümraniye’deki aynı eve giriş yaptığını tespit etti. Polis ekiplerinin seri cinayet şüphesiyle çalışması sonucu, Turdımurotov ve Kamalkhodaev’in ilk olarak aynı evde ve aynı şekilde Seyyare’yi de öldürdükleri tespit edildi.

SOKAK SOKAK GEZMİŞLER

Durdona Khakimova’yı öldürmeden bir gün önce Ergashalieva Seyyare’yi bıçakla öldürüp kafasını ve uzuvlarını banyoda parçalayan iki cani, Khakimova cinayetindeki gibi ceset uzuvlarını çarşafa sarıp valize koyduktan sonra kiraladıkları şoförlü araçla İstanbul’un farklı semtlerindeki çöp konteynerlerine bıraktıkları öğrenildi. Savcılık talimatıyla cezaevinden çıkarılıp tekrar sorguya alınan iki cinayet zanlısı, Seyyare’yi de bıçakla öldürüp cesedi farklı konteynerlere attıklarını itiraf etti. ‘Kasten öldürme suçundan tekrar’ soruşturma başlatılan Turdımurotov ve Kamalkhodaev bugün adliyeye sevk edilecek.

ÇÖP POŞETLERİYLE TAŞIDILAR

Özbekistan uyruklu 2 şüphelinin siyah çöp poşetine koydukları cesetle Ümraniye’den Şişli’ye kadar taksiyle geldiğini belirleyen polis ekipleri, cesedin parçalarını koydukları valizleri güzergâh üzerindeki çöp konteynerlerine attıklarını, daha sonra da Fatih’te kiraladıkları şoförlü araçla havalimanına gittiklerini tespit etmişti.