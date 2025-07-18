Aynı çarkta ezildiler

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DİYARBAKIR’ın Yenişehir ilçesinde salı günü akşam saatlerinde, İlayda Alkaş (22) oturduğu binaya girmek isterken, birlikte yaşadığı sevgilisi C.A. (30) tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Genç kadın kanlar içinde yerde kalırken, C.A. kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İlayda, sağlık çalışanlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alkaş’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, C.A.’nın yakalanması için polis, çalışmalarını sürdürüyor.

SADECE MARKETE GİTMEK İSTEMEMİŞTİ

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde de geçen hafta çarşamba günü, 16 yaşındaki Z.A., 14 yaşındaki kardeşi Rojda A.’yı markete göndermek istedi. Rojda gitmek istemedi. Bunun üzerine, Z.A., Rojda’ya hortumla saldırıp yumruk attı. Yere yığılan Rojda, kaldırıldığı hastanede sağlık çalışanlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Rojda’nın cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Rojda, toprağa verildi. Gözaltına alınan Z.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.