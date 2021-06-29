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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 29.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aynı bölgede 2’nci villa baskını

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Aynı bölgede 2’nci villa baskını

İstanbul Beylikdüzü Sahil Mahallesi’nde bir villa, gece gündüz sönmeyen ışıklarıyla polisin dikkatini çekti.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada, villanın sahibinin 5 yıl önce yurtdışına gittiğini belirledi. Oysa ki villanın bahçe duvarının kenarlarındaki özel sulama kanalları yeni açılmıştı. Mahkeme kararıyla villaya operasyon yapan polisler, bahçede her biri insan boyunda 187 kök hintkeneviri ele geçirdi. Villayı hintkeneviri yetiştirmek için kiraladığı tespit edilen A.K. (45) yakalanarak gözaltına alındı.

Tüm camları aynayla kapalı ve hiç açılmıyordu... Villadaki sırrı polis çözdü
Tüm camları aynayla kapalı ve hiç açılmıyordu... Villadaki sırrı polis çözdü

Beylikdüzü polisi geçtiğimiz hafta da Gürpınar’da, tüm camları aynayla kaplı villaya gelen yüksek elektrik faturasından şüphelenip operasyon düzenlemiş ve villanın kenevir serasına dönüştürüldüğü anlaşılmıştı.

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