Aynı araçtaki 5 Suriyeli, kuralı bilmediklerini söyledi
KONYA'da otomobilde sosyal mesafe kuralına uymayan Suriye uyruklu 5 kişiye idari para cezası uygulandı. Otomobildekiler, sosyal mesafe kuralının araçta da geçerli olduğunu bilmediklerini söyledi.
Merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Telgrafçı Hamdi Bey Caddesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü önünde görev yapan polis ekipleri, seyir halindeki 42 AFS 319 plakalı otomobilde bulunan kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadıklarını fark edip, aracı durdurdu. Polis, otomobildeki 5 Suriyeliye sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası kesti. Kuraldan haberlerinin olmadığını ileri süren Suriyeliler ise, sosyal mesafe kuralının sadece dışarda uygulandığını bildiklerini ileri sürdü.
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