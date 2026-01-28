×
HABERLERGündem Haberleri

Aynı apartmanın önüne ikinci defa patlayıcı atıldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 11:48

Gaziosmanpaşa'da ara sokakta bir apartmanın önüne bırakılan el yapımı patlayıcı büyük bir gürültüyle patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bir araç ve dairede hasar meydana geldi. Öte yandan aynı apartmanın önüne geçen ekim ayında el yapımı patlayıcı atıldığı öğrenildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokağa gelen üç şüpheli, çakmak gazı ile hazırlanmış el yapımı patlayıcıyı bir binanın önüne bırakarak hızla uzaklaştı. Kısa süre sonra patlama oldu. Sesi duyan mahalle sakinleri panik yaşarken, olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede patlayıcının içerisine vida ve çeşitli metal parçalarının yerleştirildiği belirlendi. Patlama nedeniyle bir araç ile dairede hasar oluştu.

AYNI YERE EKİM AYINDA DA PATLAYICI ATILMIŞ

Öte yandan, patlayıcının bırakıldığı apartmanın 16 Ekim 2025 tarihinde de benzer bir saldırının hedefi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, her 2 saldırının da Eylül ayında cezaevinden tahliye olan Batuhan K.'nin yaşadığı dairenin önüne atıldığını belirledi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Ekim ayındaki patlama ise güvenlik kamerasına yansıdı.

