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Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Hiçbir şüpheli ölümün aydınlatılmasından vazgeçmeyeceğiz!

Aradan yıllar geçse de şüpheli ölümlerin aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, 2004 ve 2005 yıllarında aynı apartmanda meydana gelen olaylarda, henüz 1 yaşındaki Özcan Akyol, 1,5 yaşındaki Ferhat Akyol ve 3,5 yaşındaki Yusuf Akyol hayatını kaybetmişti.

Üç çocuğumuzun şüpheli ölümüne ilişkin dosyalar, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın çalışmaları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yeniden ele alındı.

BULGULAR YENİDEN İNCELENDİ

Yürütülen kapsamlı soruşturmada yeni tanık beyanları, olay yeri bulguları, itfaiye ve adli tıp raporları ile iletişim kayıtları birlikte değerlendirildi. Özellikle çocuklarımızın ölüm nedenlerine ilişkin önceki değerlendirmelerle örtüşmeyen bulgular ve şüpheliler arasındaki görüşme kayıtları ayrıntılı şekilde incelendi.

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Elde edilen deliller doğrultusunda, üç ölüm olayının tesadüfi olmadığına ve aralarında maddi ve fiilî bağlantı bulunduğuna işaret eden önemli bulgulara ulaşıldı.

Bu kapsamda, üç ayrı tasarlayarak kasten öldürme suçundan 1, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 6 olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz. Geçmişte yaşanan ve henüz aydınlatılamayan olayların üzerine kararlılıkla gitmeye, adaletin tecellisi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.