Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Aynı apartmanda 15 akrabasını kaybetti... 16 yaşındaki yeğeni için bekliyor

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Deprem#Enkaz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 11:29

Kahramanmaraş'ta, depremde yıkılan 7 katlı apartmandaki 15 akrabasının ölümünün acısını yaşayan Hacı Şahinoğlu, enkazda kalan son akrabası olan yeğeni Enes Şahinoğlu'nun (16) sağ çıkarılmasını umutla bekliyor.

Haberin Devamı

Kentte Trabzon Bulvarı ile Azerbaycan Bulvarı, depremde en çok etkilenen bölgelerden oldu. Trabzon Bulvarı’nda bulunan 7 katlı İpek Apartmanı yıkılırken, enkaz başında bekleyiş sürüyor. Hacı Şahinoğlu, yıkılan binada 15 akrabasının hayatını kaybettiğini ve cansız bedenlerinin çıkarıldığını söyledi.

Aynı apartmanda 15 akrabasını kaybetti... 16 yaşındaki yeğeni için bekliyor

enkaz altında son akrabası olarak yeğeninin kaldığını belirten Şahinoğlu, "Enkazda anamı, babamı, kız kardeşimi, yeğenlerimi, erkek kardeşimi, bizim aileden 16 kişiyi kaybettim. 15’ini bulduk. Yeğenim Enes Şahinoğlu, enkaz altında. Onu arıyoruz. Ekipler bulmaya çalışılıyor. Ses olayını bitirdik. Arama devam ediyor. Allah’tan umut kesilmez" diye konuştu.

Aynı apartmanda 15 akrabasını kaybetti... 16 yaşındaki yeğeni için bekliyor

İlgili Haber

Rönesans Rezidansın sakininden dehşete düşüren sözlerRönesans Rezidans'ın sakininden dehşete düşüren sözler! Haberi görüntüle

İlgili Haber

Depremde yaralanan Elif, annesini bir hafta sonra buldu
#DEPREM#ADIYAMAN
Depremde yaralanan Elif, annesini bir hafta sonra bulduHürriyet LogoHürriyet.com.tr
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#Deprem#Enkaz

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette dokuzuncu gün: Depremde can kaybı 31 bin 643... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette dokuzuncu gün: Depremde can kaybı 31 bin 643... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı Testler nasıl yaptırılır İlk nereye başvurulmalı

10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı? Testler nasıl yaptırılır? İlk nereye başvurulmalı?

#Deprem
Nasıl devrildiler Binaların temeliyle birlikte yerinden çıkarak yıkılması ne anlama geliyor “Bu tür yapıları daha önce Adapazarı’nda görmüştük”

Nasıl devrildiler? Binaların temeliyle birlikte yerinden çıkarak yıkılması ne anlama geliyor? “Bu tür yapıları daha önce Adapazarı’nda görmüştük”

#Kahramanmaraş Depremi