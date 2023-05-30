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AynÄ± aileden 7 kiÅŸinin katiline, 7 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ hapis cezasÄ± onandÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Konya#DedeoÄŸullarÄ± Ailesi#Cinayet
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 30, 2023 13:34

Konya'da DedeoÄŸullarÄ± ailesinden 7 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren Mehmet Altun'un (33) hakkÄ±nda yerel mahkemenin verdiÄŸi 'canavarca hisle tasarlayarak kasten Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan 7 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± kararÄ±, Konya BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafÄ±ndan onandÄ±.

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Olay, geÃ§en yÄ±l 30 Temmuz'da, Meram ilÃ§esi HasankÃ¶y Mahallesi Ã–zÅŸahin Sokak'ta meydana geldi. YaÅŸar DedeoÄŸullarÄ±'nÄ±n (65) evine, 2010'dan beri husumetli olduÄŸu yan komÅŸusu LÃ¼tfi KeleÅŸ'in kayÄ±nbiraderi Mehmet Altun geldi. BahÃ§ede aileyle konuÅŸan Altun, daha sonra poÅŸetten Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± tabancayla peÅŸ peÅŸe ateÅŸ etti. SaldÄ±rÄ±da YaÅŸar DedeoÄŸullarÄ± ile eÅŸi Ä°pek (57), Ã§ocuklarÄ± Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve BarÄ±ÅŸ (31) DedeoÄŸullarÄ± yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. KiraladÄ±ÄŸÄ± araÃ§la kaÃ§an Altun, 4 AÄŸustos'ta Ã¶zel harekat ekiplerince BozkÄ±r ilÃ§esi ÃœÃ§pÄ±nar Mahallesi'nde arazi taramasÄ± sÄ±rasÄ±nda yakalanÄ±p tutuklandÄ±.

AynÄ± aileden 7 kiÅŸinin katiline, 7 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ hapis cezasÄ± onandÄ±

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EYLEMÄ°N ETNÄ°K BOYUTU YOK

Konya 4'Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len karar duruÅŸmasÄ±na; tutuklu Mehmet Altun SEGBÄ°S ile katÄ±ldÄ±. Mahkeme sanÄ±k Mehmet Altun'a 'canavarca hisle tasarlayarak kasten Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan 7 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis ile 'mala zarar vermekten' 4, 'konut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± ihlalinden' 4, 'ruhsatsÄ±z silah bulundurmaktan' da 2 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi. Mahkeme diÄŸer 10 sanÄ±k hakkÄ±nda da 'azmettirme' suÃ§undun beraat kararÄ±na hÃ¼kmetti.

AynÄ± aileden 7 kiÅŸinin katiline, 7 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ hapis cezasÄ± onandÄ±

YargÄ±lamayla ilgili gerekÃ§eli kararda, sanÄ±k Mehmet Altun'un eyleminde etnik boyutun bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Kararda, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"SanÄ±k Mehmet Altun'un eyleminin, iki aile arasÄ±ndaki kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce meydana gelen kavga olayÄ± sebebiyle gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi, olayÄ±n milli, etnik, dini bir boyutunun bulunmadÄ±ÄŸÄ±, katÄ±lan ve katÄ±lan vekillerinin olayÄ±n bÃ¶yle bir boyutu olduÄŸuna dair beyanlarÄ±nÄ±n hukuki hiÃ§bir delil ile desteklenmediÄŸi kanaatine varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

AynÄ± aileden 7 kiÅŸinin katiline, 7 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ hapis cezasÄ± onandÄ±

Mehmet Altun'un cezasÄ±nda tahdit indirimi de uygulanmadÄ±ÄŸÄ± belirtilen kararda, ''Meydana gelen olayÄ±n vahameti, maktul sayÄ±sÄ±, sanÄ±ÄŸÄ±n olay sonrasÄ±nda kaÃ§masÄ±, eylemi gerÃ§ekleÅŸtirme ÅŸekli, olayÄ±n toplumda yarattÄ±ÄŸÄ± infial, savunmalarda piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a belirtmemiÅŸ olmasÄ± ve piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mahkememizce de gÃ¶zlemlenmemesi, ceza adaleti ve caydÄ±rÄ±cÄ± olma Ã¶zellikleri dikkate alÄ±narak, sanÄ±k hakkÄ±nda mahkememizce takdiri indirim hÃ¼kÃ¼mlerinin uygulanmamasÄ± kanaatine varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

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AynÄ± aileden 7 kiÅŸinin katiline, 7 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ hapis cezasÄ± onandÄ±

Bir Ã¼st mahkeme olan Konya BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Mehmet Altun hakkÄ±nda, Konya 4'Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nin verdiÄŸi kararÄ± onadÄ±.Â 

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AynÄ± aileden 7 kiÅŸinin katiline, 7 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ hapis cezasÄ± onandÄ±

AynÄ± aileden 7 kiÅŸinin katiline, 7 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ hapis cezasÄ± onandÄ±

AynÄ± aileden 7 kiÅŸinin katiline, 7 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ hapis cezasÄ± onandÄ±

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#Konya#DedeoÄŸullarÄ± Ailesi#Cinayet

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