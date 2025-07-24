Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı, eve dönüş yolunda kaza

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Çarpışmayla otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücüsü Şükrü Kahyaoğlu, eşi Fatma Kahyaoğlu (45) ve oğlu Süleyman Kahyaoğlu’nun (19) hayatını kaybettiği, küçük oğlu Alaattin Kahyaoğlu’nun (5) ise yaralı olduğu belirlendi. Minik Alaattin, hastanede tedaviye alındı.

Hayatını kaybeden baba Şükrü Kahyaoğlu’nun bölge trafik müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı ve ailenin Süleyman Kahyaoğlu’nun Kara Harp Okulu’na başvurusu için Bursa’dan sağlık raporu aldıktan sonra evlerine giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.