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Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı, eve dönüş yolunda kaza

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#Trafik Kazası#Bursa#Otomobil Kazası
Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı, eve dönüş yolunda kaza
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 07:00

Bursa kent merkezinden Karacabey ilçesi yönüne giden Şükrü Kahyaoğlu (52) yönetimindeki otomobil, önceki gece 22.00 sıralarında, tali yoldan ana yola çıkan Ramazan Çetinkaya’nın kullandığı 16 ALZ 236 plakalı kamyonla çarpıştı.

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Çarpışmayla otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücüsü Şükrü Kahyaoğlu, eşi Fatma Kahyaoğlu (45) ve oğlu Süleyman Kahyaoğlu’nun (19) hayatını kaybettiği, küçük oğlu Alaattin Kahyaoğlu’nun (5) ise yaralı olduğu belirlendi. Minik Alaattin, hastanede tedaviye alındı.

Hayatını kaybeden baba Şükrü Kahyaoğlu’nun bölge trafik müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı ve ailenin Süleyman Kahyaoğlu’nun Kara Harp Okulu’na başvurusu için Bursa’dan sağlık raporu aldıktan sonra evlerine giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.            

 

 

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#Trafik Kazası#Bursa#Otomobil Kazası

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