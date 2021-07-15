Aynı aileden 3 kahraman: ‘Biz vatan için şehit olmaya gidiyoruz...’

15 Temmuz gecesi Saat 00.24’te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CNN Türk’te Hande Fırat’a FaceTime ile bağlanarak halkı meydanlara davet etti. Aynı aileden Mehmet Gülşen (61), kardeşi Hakan Gülşen (43) ve kuzenleri Lütfi Gülşen (63), Kızılcahamam ilçesinden darbecilere karşı direnmek için yola çıktı. Yakınlarından, çocuklarından helallik isteyip, “Darbecilere dur demeye, onlarla savaşmaya gidiyoruz. Biz şehit olmaya gidiyoruz” diyerek 70 kilometre yol yaptıktan sonra Beştepe’ye geldiler. Gece boyunca Cumhurbaşkanlığı önünde nöbet tuttular. Artık gün ışımaya başladığında Beştepe ile Jandarma Genel Komutanlığı’nın arasında kalan bölgede nöbet tutarken alçak uçuş yapan F-16’nın bıraktığı bombadan kaçamadılar. Abi, kardeş ve kuzen, aynı yerde yan yana şehit düştüler.

SON TELEFON...

Mehmet, Hakan, Lütfi, üçü de evli ve 2’şer çocukluydu. Doğup-büyüdükleri Ankara Mahkeme Ağacin köyünde yan yana toprağa verildiler. Onlar için şehitlik oluşturuldu. 15 Temmuz’da 2 kardeşini ve amca oğlunu kaybeden Nizami Gülşen, o geceyi şu sözlerle anlattı: “Onlar darbe girişiminde vatan savunması için yola çıktılar. Helallik isteyip, ‘Şehit olmaya gidiyoruz’ diyerek aynı araçla Ankara’ya gittiler. Beraber gittiler, beraber direndiler, yan yana şehit oldular. Allah vatanımıza bir daha böyle bir olay yaşatmasın. Üçü de vatanına, davasına sadık güzel insanlardı. Gece boyunca telefonla konuşmuştuk, en son konuştuğumuzda sabah saat 05.00 gibiydi. ‘Elimizde şanlı bayrağımız tanklara karşı direniyoruz’ dediler. Son görüşmemiz de o oldu. Bir daha haber alamadık. Telefonları kapandı, o an şehit olduklarını anladım.”

CENAZELERİ 14 SAAT SONRA BULUNDU

Metehan Gülşen, cenazelerin bulunduğu anı gözleri dolu dolu hatırlıyor: “Ertesi gün yani 16 Temmuz’da babamları bulmak için tüm hastanelere baktık, her yere gittik. Ancak hiç haber yoktu. Amcam Hakan, belediyede güvenlik görevlisiydi. Şehit düştükleri yerde biri onu botundan tanıyarak, 3 cenazeyi de belediyenin soğuk hava deposuna götürmüş. Şehit düştükten yaklaşık 14 saat sonra cenazelerini soğuk hava deposunda bulduk...”

‘HERKES DÖNDÜ, BABAM DÖNMEDİ’

Babasının mezarı başında dua eden Lütfi Gülşen’in oğlu Metehan Gülşen’in sözleri, yürek dağladı: “Kızılcahamam’dan Ankara’ya giden herkes dönmüştü ama babam dönmemişti. Hiçbirine ulaşamıyorduk. O an babamın, amcalarımın şehit olduğunu anladım. Her geçen gün babamın yokluğunu daha çok hissediyorum, tek tesellimiz vatan için şehit olması, onunla gurur duyuyorum. Böyle bir babanın evladı olduğum için gururluyum.”

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