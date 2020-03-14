Aynı ailede beş vaka oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dün Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından birlikte açıklama yaptı. Bakan Fahrettin Koca alınan tedbirleri özetle şöyle anlattı:

ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ VAR

“Mücadelemizin bir üstünlüğü var. Mevcut tabloda yayılımın olası sınırlarını biliyoruz. Olayın Türkiye’deki seyri diğer ülkelere göre avantaj göstermektedir. Dün (önceki gün) 5 saat süren bir toplantı yaptık. Bu kapsamı çok geniş tutulmuş bir toplantıydı, katılımcı sayısı 40’ın üzerindeydi. İleriye dönük pek çok tedbir konuşuldu.

HASTANELERDE MESAİ SAATLERİNDE ZİYARET YOK

Yeni tedbirleri paylaşmak istiyorum. Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek. Mesai saatleri dışında 1 kişiye izin verilecek. İlaçlarını alan hastalarımızın ilaçlarını doğrudan alabilmeleri, Aile Bakanlığımızla görüşüldü. Bir iki gün içinde bakanlığımız bir yaklaşımı deveye sokacak.

YURTDIŞINDAKİLER, OLDUKLARI YERDE KENDİLERİNİ KORUSUN

Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne çıkacak. Mart ve nisan aylarındaki etkinlikleri ertelemiş oluyoruz. Vatandaşların kesinlikle yurtdışına çıkmamasını istiyoruz. Yurtdışında olanların ise dönmek için ısrarcı olmalarını yanlış buluyoruz. Kendilerini bulundukları yerde koruma altına almalarını öneriyoruz.

MÜCADELENİN İKİNCİ AŞAMASI

3 yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek istiyorum. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı. Sağlığımız için bazı özgürlüklerden bir süreliğine vazgeçeceğiz. Yurtdışına çıkmayacağız, kalabalık ortamlara karışmayacağız. ABD 54 ülkeye seyahat kısıtlaması koyarken Türkiye risk listesinde yok. Türkiye güven telkin eden ülkelerden biri. 82 milyon vatandaşımızı küresel salgından uzak tuttuk. Mücadelemizin ikinci aşamasındayız.

HALKIMIZ DEVLETİMİZE GÜVEN DUYMALI

Virüsün yayılmasını engellemek için çalışacağız. Halkımız devletimize güven duymalı. 4-5 haftanın çok önemli olduğunu ve bu dönemde tedbirlere sarılmak zorunda olduğumuzu söylemek istiyorum. Tedbir alır yayılmayı önlersek hayat normale döner. Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil. Hayat devam ediyor. Tüm tedbirleri alarak güvenle yolumuza devam edeceğiz.”