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Aynasını kıran motosikletlinin peşine düştü, silahla tehdit etti

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#Bursa#Motosiklet#Kavga
Aynasını kıran motosikletlinin peşine düştü, silahla tehdit etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 09:33

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletli gencin korku dolu anları kameraya yansıdı. Aracının aynasını kıran motosiklet sürücüsünün peşine düşüp silahını şahsa doğrultan otomobil sürücüsü saniye saniye kaydedilirken, gençlerin videoyu kurgu olarak çektikleri de iddia edildi.

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Olay, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü iddiaya göre kendisini sıkıştıran otomobilin aynasına vurdu. Öfkelenen otomobil sürücüsü, motosikletlinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında otomobil sürücüsü, motosikletin önünü kesip elindeki tabancayı motosiklet sürücüsüne doğrulttu. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Polis sosyal medyada yayılan videodaki silahlı sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olayın kurgu videosu olduğu da iddia edildi.

Aynasını kıran motosikletlinin peşine düştü, silahla tehdit etti

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#Bursa#Motosiklet#Kavga

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