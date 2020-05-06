Aynada kendisi ile kavga eden horoz gülümsetti

Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü köyünde bir restoranın çalışanları temizlik için içerideki eşyaları dışarı çıkardı. Eşyalar arasında yer alan aynada açık alana bırakıldı. Bu sırada aynanın karşısına geçen bir horoz, kendisi ile kavga etmeye başladı. Aynaya saldıran horoz durdurulmaya çalışıldı. Restoran çalışanı Yaşar Şimşek, horozu zarar görmemesi için sopayla uzaklaştırdı. O anları cep telefonu kamerası ile kayda alan Şimşek'in sosyal medyada paylaştığı anlar gülümsetti.