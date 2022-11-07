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Ayn İsa’da PKK’ya darbe

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#MİT#PKK/YPG#Ayn İsa
Ayn İsa’da PKK’ya darbe
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 07:00

MİT, terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu “Azad” kod adlı Kays Berho Sulayva’yı, Suriye’de düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

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Terör örgütü PKK/YPG’ye 2013 yılında katılan Irak uyruklu Kays Berho Sulayva, Irak’ın Sincar, ardından Suriye’nin Tel Tamir bölgesinde örgüt içerisinde aktif görevlerde bulundu. Sonrasında Suriye’nin Haseke bölgesinde ağır silah sorumlusu olarak görev alan Sulayva, 2017’de tekrar Tel Tamir’de görevlendirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nce 2019 yılında yapılan Barış Pınarı Harekatı’nda güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerini organize ettiği belirlenen Sulayva, MİT’in takibine girdi ve hedef listesine alındı. Son olarak Ayn İsa eyalet sorumlusu olarak görev alan Sulayva, Suriye’de yapılan nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

 

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#MİT#PKK/YPG#Ayn İsa

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