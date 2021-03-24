AYM’ye Gergerlioğlu başvurusu

Başvuru öncesi gazetecilere açıklama yapan Katırcıoğlu, “Gergerlioğlu herhangi bir suç işlememiştir. Tümüyle siyasi bir kararla arkadaşımızın vekilliği düşürülmüştür. Bu sebeple partimiz adına kararın iptaliyle ilgili olarak AYM’ye başvuruyorum. İnanıyoruz ki AYM talebimiz doğrultusunda bir karar verecektir” dedi.

Gergerlioğlu ise suçu olmadığı halde milletvekilliğinin düşürüldüğünü savundu.

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