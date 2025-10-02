×
AYM’ye başvuru UYAP’ta

Güncelleme Tarihi:

Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 07:00

Anayasa Mahkemesi (AYM) avukatların elektronik ortamda bireysel başvuru yapmasına imkân sağlayan yeni uygulamayı dün devreye aldı.

 Yeni uygulamayla birlikte başvurular UYAP Avukat Portalı üzerinden de alınmaya başlandı. Yeni uygulama ile bireysel başvuru süreçlerinin daha hızlı, kolay ve etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor. AYM İçtüzüğü’nün 63. Maddesi’ne göre bireysel başvurular, AYM’ye doğrudan müracaatın yanı sıra mahkemeler, ceza infaz kurumları veya yurtdışı temsilcilikleri aracılığıyla yapılabiliyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, yeni uygulamayı bireysel başvurunun 13. yıldönümü kapsamında düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada duyurmuştu. 

