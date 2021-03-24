MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAYM’nin Kavala’ya ret kararının gerekçesi: ‘Tutukluluk süresi makul’
GeriGündem AYM’nin Kavala’ya ret kararının gerekçesi: ‘Tutukluluk süresi makul’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 24.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

AYM’nin Kavala’ya ret kararının gerekçesi: ‘Tutukluluk süresi makul’

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
AYM’nin Kavala’ya ret kararının gerekçesi: ‘Tutukluluk süresi makul’

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu’nun, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada tahliyesi ve beraatına hükmedildikten sonra başka suçtan tutuklanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın, ikinci bireysel başvurusunu ret kararının gerekçesi dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kavala’nın 2 yıl 10 aylık tutukluluk süresi ‘makul’ ve ‘ölçülü’ bulundu.

KILPAYI REDDEDİLDİ

Ret kararı, 7’ye karşı 8 oyla verildi. Kararda, “15 Temmuz darbe teşebbüsü ve bağlantılı casusluk suçlaması, soruşturma süreçlerinin tutuklu olarak sürdürülmesi ihtiyacını büyütmüştür” denildi. Kavala’nın tutuklama kararı yönünden kuvvetli suç şüphesinin olduğu vurgulanan karar özetle şöyle: “Başvurucu hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve ayrıca devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askerî casusluk amacıyla temin etme suçlarından yürütülen soruşturmanın zorluğu ve karmaşıklığı ortadadır. Bu bakımdan delillerin toplanmasındaki güçlük de dikkate alındığında soruşturma süreci bakımından bir özensizlik bulunmamaktadır.”

BAŞKAN ARSLAN’IN KARŞI OY GEREKÇESİ

AYM Başkanı Zühtü Arslan, “Başvuruyla ilgili en önemli mesele tutuklandığı siyasal veya askeri casusluk suçunun varlığına dair kuvvetli belirti bir yana basit şüphenin dahi ortaya konulamamış olmasıdır” diyerek karşı oy verdi. Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ise karşı oyunda, tutuklamada hangi gizli bilgilerin suçun içeriğini oluşturduğu konusunun olmadığını belirtti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi