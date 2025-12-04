AYM’den ‘ulaşılamayan şüpheli’ iptali

Haberin Devamı

AYM, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından şüpheliye herhangi bir nedenle ulaşılamaması halinde seri muhakeme usulünün uygulanmayacağı ve genel hükümlerle yargılamanın yapılacağı yönündeki düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı buldu. AYM, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 250/13’teki, “…ya da başka bir nedenle şüpheliye ulaşılamaması” ibaresini iptal etti. AYM, iptal kararını söz konusu ibarenin belirsiz olduğunu, şüpheliye ulaşılmayan her durumda seri muhakeme teklifinin yapılamamasının ölçüsüz bir sonuç doğurduğu gerekçesiyle verdi. İptal kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süreçte iptal kararı doğrultusunda yeni düzenleme yapılması gerekecek.

SERİ MUHAKEME USULÜ

- CMK 250. Madde’de seri muhakeme usulünün uygulanacağı suçlar şöyle sayılıyor: “Hakkı olmayan yere tecavüz, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, gürültüye neden olma, parada sahtecilik, mühür bozma, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması.”