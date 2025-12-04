×
HABERLERGündem Haberleri

AYM’den ‘ulaşılamayan şüpheli’ iptali

Güncelleme Tarihi:

AYM’den ‘ulaşılamayan şüpheli’ iptali
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 07:00

ANAYASA Mahkemesi (AYM) üst sınırı iki yıl olan gürültü, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, mühür bozma, kumar gibi suçlarda şüphelinin mahkeme önünde yargılanmadan savcı ile anlaşarak uygulanacak cezada yarı oranında indirim almasını sağlayan hızlı ve alternatif bir yargılama usülü olan seri muhakeme usülü ile ilgili kritik bir iptal kararı verdi.

AYM, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından şüpheliye herhangi bir nedenle ulaşılamaması halinde seri muhakeme usulünün uygulanmayacağı ve genel hükümlerle yargılamanın yapılacağı yönündeki düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı buldu. AYM, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 250/13’teki, “…ya da başka bir nedenle şüpheliye ulaşılamaması” ibaresini iptal etti. AYM, iptal kararını söz konusu ibarenin belirsiz olduğunu, şüpheliye ulaşılmayan her durumda seri muhakeme teklifinin yapılamamasının ölçüsüz bir sonuç doğurduğu gerekçesiyle verdi. İptal kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süreçte iptal kararı doğrultusunda yeni düzenleme yapılması gerekecek.

SERİ MUHAKEME USULÜ

- CMK 250. Madde’de seri muhakeme usulünün uygulanacağı suçlar şöyle sayılıyor: “Hakkı olmayan yere tecavüz, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, gürültüye neden olma, parada sahtecilik, mühür bozma, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması.”

 

