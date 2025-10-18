AYM'den Tayfun Kahraman kararı: Şiddetle illiyet bağı yok

Güncelleme Tarihi:
Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararda “Cezai sorumluluğunun ne şekilde doğduğu belirsiz. Eylemlerinin, şiddet olayları ile illiyet bağı yok. İlliyet bağı olmadan sorumlu tutulamaz” denildi.
TAKDİR MAHKEMENİN
Kararın bir örneği ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla yerel mahkeme sıfatıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Kahraman yeniden yargılanacak. AYM’nin ihlal kararında “Takdir mahkemenin” vurgusu dikkat çekti.
Gezi davasında 18 yıl ceza alan şehir plancısı Kahraman, AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.
5’E KARŞI 9 OYLA
AYM, 31 Temmuz’da Kahraman’ın adil yargılanma hakkı kapsamındaki “Hakkaniyete uygun yargılanma hakkının” ihlal edildiğine ve yargılamanın yenilenmesine karar vermişti. İhlal kararı 5’e karşı 9 oyla alındı.