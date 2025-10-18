×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

AYM'den Tayfun Kahraman kararı: Şiddetle illiyet bağı yok

Güncelleme Tarihi:

#Anayasa Mahkemesi#AYM#Resmi Gazete
AYMden Tayfun Kahraman kararı: Şiddetle illiyet bağı yok
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 07:00

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Gezi Parkı sanığı Tayfun Kahraman’ın adil yargılanma hakkının ihlali nedeniyle yeniden yargılanmasının yolunu açan kararının gerekçesini açıkladı.

Haberin Devamı

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararda “Cezai sorumluluğunun ne şekilde doğduğu belirsiz. Eylemlerinin, şiddet olayları ile illiyet bağı yok. İlliyet bağı olmadan sorumlu tutulamaz” denildi.

TAKDİR MAHKEMENİN

Kararın bir örneği ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla yerel mahkeme sıfatıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Kahraman yeniden yargılanacak. AYM’nin ihlal kararında “Takdir mahkemenin” vurgusu dikkat çekti.

Gezi davasında 18 yıl ceza alan şehir plancısı Kahraman, AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

5’E KARŞI 9 OYLA

AYM, 31 Temmuz’da Kahraman’ın adil yargılanma hakkı kapsamındaki “Hakkaniyete uygun yargılanma hakkının” ihlal edildiğine ve yargılamanın yenilenmesine karar vermişti. İhlal kararı 5’e karşı 9 oyla alındı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Anayasa Mahkemesi#AYM#Resmi Gazete

BAKMADAN GEÇME!