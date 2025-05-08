AYM’den tartışılan yasaya vize... Sokak hayvanları barınaklara

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a vize verdi. AYM tartışmalı yasayı Anayasa’ya uygun görerek iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti. Kararın gerekçesi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

CHP, 17 maddeden oluşan 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM’de dava açmıştı. Başvuruda, yasanın hayvan hakları, kamu yararı ve yaşam hakkına aykırı düzenlemeler içerdiği savunulmuştu.

KARARIN ARDINDAN EYLEM

AYM Genel Kurulu, başvuruyu dün esastan görüşerek karara bağladı. Yüksek mahkeme, yasayı Anayasa’ya uygun görerek, başvurudaki hayvan hakları ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçelerini yerinde bulmadı. AYM, tartışmalı yasanın bazı maddelerinde oybirliğiyle, bazılarında da oyçokluğu ile başvuruyu reddetti. AYM’nin kararı üzerine bazı sivil toplum kuruluşları ile barolar eylem yaptı.

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ÖTENAZİ DE İÇERİYOR

AYM vizesi alan yasa, sokaktaki tüm köpeklerin toplanarak sahiplendirilinceye kadar barınaklarda bakılmasını öngörüyor. Yerel yönetimlere bakımevi kurmaları ve mevcut şartları iyileştirmeleri için yasayla 31 Aralık 2028’e kadar süre tanıyor. Yerel yönetimlerin, sokakta yaşayan hayvanları ancak bakımevine aldıktan sonra rehabilite edecekleri, belli şartlar durumunda hayvanların ötanazisi hakkındaki usul ve esasları da düzenliyor.

4 MİLYON SOKAK KÖPEĞİ VAR

Türkiye’de 4 milyon sokak köpeği olduğu, buna karşın mevcut 322 barınaktaki toplam kapasitenin 105 bin olduğu belirtilmişti. Bu nedenle geçiş döneminde yeni barınaklar yapılıp barınaklarda kapasite artışı sağlanmadan, sokak köpekleri bir anlamda topluca uyutulmadan, yasanın uygulanamayacağı iddia ediliyor.