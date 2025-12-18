AYM’den tahliyeye ret tedaviye tedbir

Haberin Devamı

OYBİRLİĞİYLE

AYM, daha önce Kahraman’ın hakkaniyete uygun yargılanmadığına ve yeniden yargılanması gerektiğine karar vermiş, buna karşılık yerel mahkeme Kahraman’ın tahliye edilmesi yönündeki talebi reddetmişti.

Kahraman, ağır sağlık sorunları yaşaması nedeniyle tahliye edilmesi için tedbir kararı verilmesi talebiyle AYM’ye bireysel başvuru yapmıştı. AYM, bu tedbir kararıyla birlikte, Kahraman’ın takibi sırasında, sağlık durumu gerektirdiği takdirde teşhis, tetkik ve tedavi için hastanede yatarak tedavi görmesi de dahil gerekli tüm tedbirlerin alınmasına da hükmetti. Karar, gereği için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ve Kahraman’ın tutulduğu Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne de gönderildi. Karar, Birinci Bölüm üyesi beş üyenin imzasıyla oybirliğiyle alındı.