AYM’den pasaport kararı

AYM, CHP’li milletvekillerinin başvurusu üzerine pasaportu iptal edilenler ve pasaport verilmemesine karar verilenlere, koşulları sağlamaları durumda dahi “kolluk tarafından yapılacak araştırma sonucuna göre” İçişleri Bakanlığı’nın takdiri üzerine pasaport verilmesi düzenlemesini iptal etti. AYM, düzenlemenin Anayasa’daki seyahat özgürlüğünü kısıtladığına hükmetti. Kararda, “Kurallar yurtdışına çıkma özgürlüğünü Anayasa’ya aykırı olarak sınırlamaktadır” denildi.

BİR YIL SONRA

AYM, Pasaport Kanunu’na eklenen 7. maddedeki ilgili hükümlerin iptaline 3 Haziran’da karar verdi. Ancak, yasal boşluk doğmaması için iptal kararı dünkü Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girecek.

AYM, haklarında terör suçlarından soruşturma veya kovuşturma bulunan avukatlara hususi damgalı pasaport verilmemesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına da karar verdi.

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