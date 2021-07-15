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Gündem
Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 15.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

AYM’den pasaport kararı

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
AYM’den pasaport kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) kritik bir pasaport kararına imza attı.

AYM, CHP’li milletvekillerinin başvurusu üzerine pasaportu iptal edilenler ve pasaport verilmemesine karar verilenlere, koşulları sağlamaları durumda dahi “kolluk tarafından yapılacak araştırma sonucuna göre” İçişleri Bakanlığı’nın takdiri üzerine pasaport verilmesi düzenlemesini iptal etti. AYM, düzenlemenin Anayasa’daki seyahat özgürlüğünü kısıtladığına hükmetti. Kararda, “Kurallar yurtdışına çıkma özgürlüğünü Anayasa’ya aykırı olarak sınırlamaktadır” denildi.

BİR YIL SONRA

AYM, Pasaport Kanunu’na eklenen 7. maddedeki ilgili hükümlerin iptaline 3 Haziran’da karar verdi. Ancak, yasal boşluk doğmaması için iptal kararı dünkü Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girecek.

AYM, haklarında terör suçlarından soruşturma veya kovuşturma bulunan avukatlara hususi damgalı pasaport verilmemesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına da karar verdi.

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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