AYM’den ‘Öcalan’a mektup’ kararı

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AYM kararına göre Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ‘devlete karşı suçtan’ hükümlü Ali İhsan Dost, 4 Mart 2020’de Öcalan’a mektup göndermek istedi. İnfaz Kurumu, mektubun “örgütsel nitelikte haberleşme ve fikir alışverişi içerdiği” gerekçesiyle alıkonulmasına karar verdi. Mektubun, Ortadoğu’da yaşanan olaylara, Nevruz kutlamalarına ve dini konulara ilişkin değerlendirmeler içerdiği belirlendi.

AYM’YE BİREYSEL BAŞVURU

Dost, mektubunun sakıncalı olmadığını, Öcalan’a “hal, hatır sorduğunu” iddia ederek Burhaniye İnfaz Hâkimliği’ne şikâyette bulundu. Şikâyet reddedilince Dost, Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz etti. Burhaniye Ağır Ceza da itirazı, 4 Haziran 2020’de reddetti.

İtirazları sonuçsuz kalan Dost, “haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği” iddiasıyla AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. AYM, Dost’un Anayasa’nın 22. Maddesi’nde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verdi. AYM kararının bir örneği haberleşme hürriyetinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Burhaniye İnfaz Hâkimliği’ne gönderildi. Hâkimlik; AYM kararı ışığında itirazı ve mektubun gönderilip gönderilemeyeceğini yeniden değerlendirecek.