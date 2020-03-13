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Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 13.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

AYM’den Müjdat Gezen’e o söze son söz: Hakaret değil eleştiri

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
AYM’den Müjdat Gezen’e o söze son söz: Hakaret değil eleştiri
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Anayasa Mahkemesi, sanatçı Müjdat Gezen için ‘pezevenk’ ifadesini kullanan Yeni Akit gazetesine verilen üç kuruşluk tazminat cezasını, basın özgürlüğüne müdahale saydı. AYM, bu ifadenin ‘tepkileri dile getirmek’ ve ‘eleştiri’ amacıyla kullanıldığını savundu. Yeniden yargılamada üç kuruluşluk tazminat cezası kaldırılacak.

ANAYASA Mahkemesi’nin (AYM) önceki günkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, Halk TV’de Müjdat Gezen ve ilahiyatçı Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk’ün konuk olduğu 17 Ekim 2015 tarihli Halk Arenası programıyla ilgili Yeni Akit, ertesi gün, “Pezevenk’ Müjdat ve ‘Küfürbaz’ Yaşar’a tepki yağıyor” başlığıyla imzasız bir haber yayımladı. Müjdat Gezen’in açtığı üç kuruşluk dava üzerine Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yeni Akit’i tazminata mahkûm etti. Yargıtay’ın kararı onaması üzerine Yeni Akit, AYM’ye başvurdu.

AYM’den Müjdat Gezen’e o söze son söz: Hakaret değil eleştiri

‘GAZETECİLİK TEKNİĞİ’

Başvuruda, “pezevenk” sözcüğü tırnak içerisinde verilerek, “gazetecilik tekniği olarak kullanıldığı”, Yeni Akit’e verilen cezayla “ifade ve basın özgürlüğü” ile “adil yargılanma hakkının ihlal edildiği” savunuldu.

AYM, Yeni Akit’in başvurusunu 28 Ocak’ta görüştü ve oybirliği ile ihlal ve yeniden yargılamaya karar verdi. AYM kararı özetle şöyle:

“Davacı, ihtilaf konusu kelimeyi katıldığı televizyon programında birden çok kez tekrarlamış; kelimenin kaba anlamı dışında bir anlamı daha olduğunu vurgulamıştır. Davacı canlı programda dile getirdiği söylemleri sonucunda düşüncelerini gazetecilerin ve vatandaşların tartışmasına açmıştır. Dolayısıyla dava konusu sert söylemin bir ölçüde davacının önceki davranışından kaynaklandığı kabul edilmelidir.

‘CAYDIRICI ETKİ YAPABİLİR’

Başvurucu yayınladığı haberle davacının sarf ettiği bir ifadeyi tekrarlayarak kendisinin kullandığı üslupla yermeyi amaçlamıştır. Haberin kışkırtıcı bir yanı olduğu kabul edilmelidir. Ancak yerme türündeki ifade biçimine karşı yapılan müdahalelerin dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Bu ifade türünün kullanımına karşı tazminata hükmedilmesi, demokratik toplumların olmazsa olmazı olan kamusal sorunların serbestçe tartışılmasında önemli yerme niteliğindeki ifade biçimlerine caydırıcı etki yapabilir.”

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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