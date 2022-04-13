AYM’den ‘mobbinge’ kırmızı kart

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İstanbul’da görevli hemşire T.A., amiri H.Ö.U.’nun sistemli bir biçimde kendisine psikolojik taciz uygulandığını, bu hususta önlemlerin alınmadığını ve ruh sağlığının bozulduğunu belirterek, idareye ve savcılığa şikâyette bulundu. Başsavcılık görevsizlik kararı verdi. İdare mahkemesinde açtığı dava da sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine T.A., AYM’ye başvurdu. AYM de ihlal ve yeniden yargılama kararı verdi. Dosya yeniden yargılama için İstanbul 7. İdare Mahkemesi’ne gönderildi. Dün Resmi Gazete’de yayımlanan AYM kararında, “Kamusal makamlar, psikolojik taciz oluşturan durumları tespitle yetinmemeli; bu tür davranışların oluşmaması ya da telafi edilmesi amacıyla etkili önlemleri hızla almalıdır” denildi.