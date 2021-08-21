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Gündem
Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 21.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

AYM’den mahkemelere ders gibi karar

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
AYM’den mahkemelere ders gibi karar

Anayasa Mahkemesi (AYM) 2. Bölümü, 2009’da Gebze’de bir hastanede sezaryenle alınan bebeğin ölü doğmasında tıbbi ihmal iddiasında, mahkemece gerektiği şekilde araştırılmadan tazminat talebinin reddinin, ‘kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlali’ olduğuna ve yeniden yargılamaya hükmetti.

Karar, benzer şekilde reddedilen tazminat davalarına örnek niteliğinde. AYM’nin kararıyla, tıbbi ihmal iddiası ve tazminat talebi, mahkemece derinlemesine incelenecek.

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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