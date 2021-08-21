Oya ARMUTÇU / ANKARA
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AYM’den mahkemelere ders gibi karar
Anayasa Mahkemesi (AYM) 2. Bölümü, 2009’da Gebze’de bir hastanede sezaryenle alınan bebeğin ölü doğmasında tıbbi ihmal iddiasında, mahkemece gerektiği şekilde araştırılmadan tazminat talebinin reddinin, ‘kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlali’ olduğuna ve yeniden yargılamaya hükmetti.
Karar, benzer şekilde reddedilen tazminat davalarına örnek niteliğinde. AYM’nin kararıyla, tıbbi ihmal iddiası ve tazminat talebi, mahkemece derinlemesine incelenecek.