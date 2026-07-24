AYM’den Madımak’a tazminat kararı

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Sivas Madımak Oteli’nde 2 Temmuz 1993’te 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylar üzerine başlatılan yargısal sürecin “etkili bir biçimde yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği” iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılmıştı. Ölenlerin yakınlarının başvurusunu görüşen AYM, ihlal kararı aldı. Oybirliğiyle “Yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine” hükmetti. AYM, ihlal kararıyla birlikte başvuruculara manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
AYM Genel Kurulu’nun oybirliğiyle aldığı kararın ayrıntılı gerekçesi daha sonra açıklanacak. Kararda, başvurucuların Sivas Madımak Oteli’nde 37 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin yargısal sürecin etkili yürütülmediği yönündeki iddiaları değerlendirildi ve ihlal kararı alındı.