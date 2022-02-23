AYM’den lokal kapatma kriteri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve korkulan oldu... Flaş işgal açıklamasıVe korkulan oldu... Flaş işgal açıklaması#Rusya
Otoda kredi trafiğiOtoda 'kredi' trafiği#BDDK
Putin 14 yıl önce de soykırım demişti Tarih tekerrür mü ediyorPutin 14 yıl önce de 'soykırım' demişti! Tarih tekerrür mü ediyor?#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Rus tankları frene basacak mıRus tankları frene basacak mı?#Vladimir Putin
Ukrayna kararını açıklarken Putin Osmanlılar’a kadar uzandıUkrayna kararını açıklarken Putin Osmanlılar’a kadar uzandı#Vladimir Putin
Batı istihbaratı ve medya yalanlarıBatı istihbaratı ve medya yalanları#Vladimir Putin
Meteorolojiden hava durumu raporu Çok sayıda kent için uyarı geldi: Kuvvetli olacakMeteoroloji'den hava durumu raporu! Çok sayıda kent için uyarı geldi: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Putin daha ileri giderse yaptırımlar da artacak; Rusyanın Batı finansıyla irtibatını keseceğiz'Putin daha ileri giderse yaptırımlar da artacak; Rusya'nın Batı finansıyla irtibatını keseceğiz'#Biden
Senegal Stadyumu açıldı Başlangıç vuruşu Cumhurbaşkanı ErdoğandanSenegal Stadyumu açıldı! Başlangıç vuruşu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan#Recep Tayyip Erdoğan
Stoltenberg duyurdu: Rusya büyük çaplı saldırı planlıyorStoltenberg duyurdu: Rusya büyük çaplı saldırı planlıyor#Jens Stoltenberg
Volkan Demirel, Fenerbahçeden ayrılık sürecini anlattı Vitor Pereira gelince Başkan Ali Koça...Volkan Demirel, Fenerbahçe'den ayrılık sürecini anlattı! "Vitor Pereira gelince Başkan Ali Koç'a..."#Volkan Demirel
Doğa aşığı ünlü oyuncunun zor anları... Köylülerden yardım eli...Doğa aşığı ünlü oyuncunun zor anları... Köylülerden yardım eli...#Kubilay Aka
Sürpriz aşk ortaya çıkmıştı Eski eşinin eski dostu...Sürpriz aşk ortaya çıkmıştı! Eski eşinin eski dostu...#Merve Boluğur
Gedson Fernandes, bir kez daha Süper Ligin zirvesinde Üzerine koyarak ilerliyor...Gedson Fernandes, bir kez daha Süper Lig'in zirvesinde! Üzerine koyarak ilerliyor...#Gedson Fernandes
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu varKuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?#Kuraklık
HABERLERGündem Haberleri

AYM’den lokal kapatma kriteri

#AYM#Resmi Gazete#Dernek
AYM’den lokal kapatma kriteri

Anayasa Mahkemesi (AYM), Dernekler Kanunu’nun, alkollü-alkolsüz dernek lokali açılmasını mülki idare iznine bağlayan “Derneklerin izinle kurabileceği tesisler” başlıklı 26. maddesinin ikinci cümlesindeki “…işletilmesi ve kapatılmasına…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

Haberin Devamı

İptal kararı dün Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girecek. İptal kararı ışığında bu konuda dokuz ay içinde yasal düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeye göre, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon; üyeleri için lokal açmaları ve lokallerinde alkollü içki kullanılması ile bu tesislerin işletilmesi mülki idare amirinden izin almalarına bağlı. Mülki idare izni konulu ilk cümle iptal edilmezken, derneklerin tüzüklerinde gösterilen bu amaçları gerçekleştirmek üzere yurt, pansiyon ile üyeleri için alkollü-alkolsüz lokallerin işletilmesine ve kapatılmasına ilişkin esas ve usullerin yönetmelikle düzenleneceği kuralı iptal edildi.

İptal kararında, “Kural, dernek kurma özgürlüğüne ilişkin bir konuda herhangi bir yasal çerçeve çizmeden ve temel ilkeleri belirlemeden düzenlemenin yönetmeliğe bırakılmasını öngörmesi nedeniyle temel hak ve özgürlüklerin kanunla sınırlanması gerekliliğiyle bağdaşmamaktadır” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AYM#Resmi Gazete#Dernek

BAKMADAN GEÇME!

Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık

BAKMADAN GEÇME!

Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık