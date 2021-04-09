AYM’den kritik OHAL KHK’sına iptal kararı

AYM’nin 24 Aralık 2020’de verdiği iptal kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda, “Kural olağanüstü hâlin ilanına neden olan tehdit veya tehlikelerin bertaraf edilmesine yönelik olmasına rağmen olağanüstü hâl süresini aşacak biçimde uygulanmaya imkân vermektedir. Dava konusu kuralla ve süreli yayın olan gazete ve dergilerin mahkeme kararı olmaksızın sürekli bir şekilde kapatılabilmesine imkân tanınması Anayasa’nın 28. maddesinin sözüne aykırıdır” değerlendirmesi yapıldı.

OLAĞANÜSTÜ DÖNEM VURGUSU

İptal kararında, “Kuralın olağan dönemde Anayasa’ya aykırı olduğu yönünde yapılan tespit, kuralın olağanüstü dönemle sınırlı uygulamasını kapsamamaktadır” vurgusu dikkat çekti. İptal kararı geriye yürümeyecek ve OHAL dönemindeki FETÖ ve terör örgütü bağlantılı medya kapatmaları uygulamaları üzerinde bir etkisi olmayacak. CHP 6755 sayılı OHAL KHK’sı ile getirilen düzenlemenin iptali talebiyle AYM’ye başvurmuştu.

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