AYM’den kritik iptal

AYM söz konusu kuralı, “Kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği ve Anayasa’nın 17. Maddesi bağlamında işkence, eziyet ve kötü muamele kabul edilen suçlar bakımından uygulanamayacağına dair yasal düzenleme bulunmadığı” gerekçesiyle iptal etti. İptal kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandıktan dokuz ay sonra 30 Eylül 2026’da yürürlüğe girecek. TBMM iptal kararı ışığında yeni düzenleme yapacak. Bu sürede mevcut davalarda HAGB hükmü uygulanabilecek. Ancak iptal kararı yürürlüğe girdikten sonra uygulama ortadan kalkmış olacak. Mahkemeler özellikle kamu görevlilerinin görev nedeniyle işledikleri fiillerde artık HAGB uygulanması yoluna gidemeyecek.