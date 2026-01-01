×
AYM’den kritik iptal

Güncelleme Tarihi:

AYM'den kritik iptal
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 07:00

ANAYASA Mahkemesi (AYM), 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasını öngören suçlarda sanığın 5 yıl denetime tabi tutularak süre sonunda suçu işlememiş gibi sayılması şeklindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) uygulamasına ilişkin ikinci kez kritik bir iptal kararı verdi.

AYM  söz konusu kuralı, “Kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği ve Anayasa’nın 17. Maddesi bağlamında işkence, eziyet ve kötü muamele kabul edilen suçlar bakımından uygulanamayacağına dair yasal düzenleme bulunmadığı” gerekçesiyle iptal etti. İptal kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandıktan dokuz ay sonra 30 Eylül 2026’da yürürlüğe girecek. TBMM iptal kararı ışığında yeni düzenleme yapacak. Bu sürede mevcut davalarda HAGB hükmü uygulanabilecek. Ancak iptal kararı yürürlüğe girdikten sonra uygulama ortadan kalkmış olacak. Mahkemeler özellikle kamu görevlilerinin görev nedeniyle işledikleri fiillerde artık HAGB uygulanması yoluna gidemeyecek. 

