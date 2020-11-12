AYM'den kritik 15 Temmuz kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılması için hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluklarının doğmayacağı düzenlemesine vize verdi. CHP, darbe girişimi sonrası OHAL KHK’sı ile getirilen darbenin bastırılması için hareket eden sivillerin sorumlu olmayacakları kuralının “af niteliği” taşıdığı, TBMM’de kabulü için üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun aranması gerektiği, birçok temel hak ve özgürlüğü sınırladığı gerekçesiyle iptali talebiyle AYM’ye başvurmuştu.

AF NİTELİĞİ YOK

AYM kuralın Anayasa’ya aykırı olmadığına, iptal talebinin reddine oy birliği ile karar verirken “af niteliği taşımadığı” sonucuna vardı. Kanun koyucunun egemenlik hakkına sahip çıkan vatandaşların zarara uğrama ihtimalini baştan bertaraf etmek amacıyla anılan düzenlemeyi yapma ihtiyacı duyduğu belirtildi. “Hukuka uygun bir fiili gerçekleştirenlere hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluk yüklenmemesinin hukuk devleti ilkesini ihlal eden yönü bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denildi.