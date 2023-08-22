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AYM’den ‘kalabalık koğuş’ kararı

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#Anayasa Mahkemesi#AYM#Fatih Seyis
AYM’den ‘kalabalık koğuş’ kararı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 07:00

AYM, gazete getirilmediği ve koğuşların kalabalık olduğu gerekçesiyle başvuruda bulunan hükümlü Fatih Seyis’e 78 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

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İŞLEDİĞİ bir suçtan dolayı Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan Fatih Seyis, 2019 yılında tahliye oldu. Seyis, ceza infaz kurumunda kaldığı dönemde ücretini kendisinin karşılaması şartıyla bir gazetenin getirilmesi ve kaldığı yerin kalabalık olması nedeniyle koğuşlarda kalan tutukluların azaltılması taleplerini cezaevine bildirdi. Taleplerin cezaevince reddedilmesi üzerine de İnfaz Hâkimliği’ne başvurdu. İnfaz Hâkimliği de Seyis’in taleplerini reddetti. Seyis’in karara itiraz etmesi sonucu konu Düzce Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşındı. Mahkeme de Seyis’in itirazını, kararın usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle kesin olarak reddetti.

78 BİN TL TAZMİNAT

Seyis, bu kez de 2018 yılında kötü muamele yasağı ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçeleriyle 996 bin TL’lik maddi-manevi tazminat talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. AYM, Seyisin koğuşların kalabalık olması nedeniyle tuvalet önünde yattığı, sağlık ve hijyen açısından ciddi problemler olduğu iddialarını inceledi. AYM, Seyis’e ifade özgürlüğünün ihlal edilmesi nedeniyle 18 bin TL, kötü muamele yasağının ihlal edilmesi nedeniyle de 60 bin TL olmak üzere toplam 78 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

 

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#Anayasa Mahkemesi#AYM#Fatih Seyis

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