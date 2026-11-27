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AYM, İmamoğlu’nun ‘tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, tutukluluğun makul süreyi aşması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, sulh ceza hâkimliklerinin bağımsız ve tarafsız olmaması, tutukluluk incelemesi sonuçlarının tebliğ edilmemesi ve tutukluluğun devamına ilişkin karara yapılan itirazın incelenmemesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, tutuklama tedbiri nedeniyle de seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği’ iddialarına ilişkin yaptığı bireysel başvuruyu görüştü. AYM, İmamoğlu’nun uzun tutuklulukla ilgili itirazını oybirliğiyle kabul edilebilir buldu. Ancak haklarının ihlal edilmediğine karar verdi. AYM kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.

MART 2025’TE TUTUKLANDI

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmada 23 Mart 2025’te tutuklandı. İmamoğlu bu tarihten itibaren Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu.