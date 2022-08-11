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AYM’den ilan kararı

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#AYM#TBMM#Pilot
AYM’den ilan kararı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 07:00

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurul’u bazı gazetelerden resmi ilan ve reklamların kesilmesini ifade ve basın özgürlüğüne aykırı buldu.

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AYM, bu ihlallerin yapısal sorundan kaynaklandığı için başvuruları pilot karar usulü uygulayarak görüştü. Yapısal sorunun çözümü için ihlal kararının TBMM’ye bildirilmesine karar verildi. İhlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, ilan ve reklam kesme cezası verilen başvurucu gazetelere tazminat ödenmesine hükmedildi.

YENİDEN ELE ALINMALI

Aralarında Cumhuriyet ve Sözcü’nün de bulunduğu bazı gazetelerin bireysel başvurularını birleştirerek görüşen AYM dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararında özetle şöyle dedi: “Benzeri yeni ihlallerin önlenmesi için mevcut sistemin yeniden ele alınması ihtiyacı ortadadır. Basın İlan Kurumu’nca verilen cezalara bakıldığında, tanınan yetkinin etik değerlerini düzenleme amacından öteye giderek caydırıcı etki yaratabilecek bir cezalandırma aracına dönüştüğü ve sistematik bir soruna neden olduğu gözlemlenmiştir. Kanunda resmi ilan ve reklam kesme cezalarına ilişkin koşulların çerçevesi çizilmeli, belirli bir açıklık ve kesinlikte olan ifadelerle kanun maddesi şekli ve maddi yönden yeniden düzenlenmelidir. Basının etik niteliklerini artırmaya yönelik sunduğu korumanın sınırları netleştirilmeli ve hangi eylemlerin bu nitelikleri ihlal edeceği konusunda bir ölçüt/eşik değer belirlenmesi gibi kriterler oluşturulmalıdır.”

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#AYM#TBMM#Pilot

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