×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

AYM’den iki karar: Yönetmelikle sınava iptal

Güncelleme Tarihi:

#AYM#Anayasa Mahkemesi#Resmi Gazete
AYM’den iki karar: Yönetmelikle sınava iptal
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2026 07:00

Anayasa Mahkemesi (AYM) iki önemli karara imza attı.

Haberin Devamı

AYM, polis meslek yüksekokulları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’ne öğrenci kabul şartlarının yönetmelikle belirlenmesini öngören düzenlemeleri Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Kararlar dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yüksek Mahkeme, yasal boşluk doğmaması için iptal hükümlerinin dünkü Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Böylece TBMM’ye yeni düzenleme için süre tanındı. Bu sürede polis meslek yüksekokulları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’ne öğrenci kabul şartlarının kanunla yeniden belirlenmesi gerekiyor.

Gözden KaçmasınNATO’da tüm yollar Ankara’ya çıkıyorNATO’da tüm yollar Ankara’ya çıkıyorHaberi görüntüle

DEVLETİN DENETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

AYM, 2011’de Ankara’nın Ostim ve İvedik Organize Sanayi Bölgelerinde meydana gelen ve 20 kişinin hayatını kaybettiği gaz tüpü patlamalarına ilişkin bireysel başvuruda, devletin denetim ve kontrol yükümlülüklerini zamanında ve gereği gibi yerine getirmemesi nedeniyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi.

Haberin Devamı

AYM, ihlal kararının giderilmesi için dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 7. İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti. Olayda yaralanan başvurucu N.G.’ye 30 bin TL manevi tazminat ve yargılama giderlerinin ödenmesine karar verildi. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 23 Aralık 2025 tarihli karara göre AYM, devletin yalnızca doğrudan eylemlerden değil tehlikeli faaliyetlerin denetiminden de sorumlu olduğuna dikkat çekti.

Gözden KaçmasınBütün yönleriyle Bosch reklamıBütün yönleriyle Bosch reklamıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#AYM#Anayasa Mahkemesi#Resmi Gazete

BAKMADAN GEÇME!