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Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

AYM'den ifade özgürlüğünü genişleten iki karar

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
AYM'den ifade özgürlüğünü genişleten iki karar
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AYM, bir avukatın dava dilekçesinde yazdıkları nedeniyle İstanbul Barosu tarafından kınama cezası verilmesi ve sendika.org sitesinin 61 kez kapatılmasını ifade ve basın özgürlüğü ihlali saydı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) ifade ve basın özgürlüğünü genişleten iki karara imza attı. AYM ilk kararıyla, avukat olan başvurucu Ufuk Çorbacı’ya, İstanbul Barosu dava dilekçesinde kullandığı “Davalı, oğlunun sevgililerini kullanmaktadır. Bunlardan biri de şimdi yönlendirilmiş tanıktır. Sayın stajyer avukat, mesleği öğrenmeden yanlı tanık olmayı öğrenmiş anlaşılan” ifadesi nedeniyle kınama cezası vermişti. AYM’nin ihlal kararı ışığındaki yeniden yargılamada, kınama cezası kaldırılacak.

9 Eylül tarihli AYM kararında şöyle denildi:

DEMOKRATİK TOPLUMA UYGUN DEĞİL

“Mahkeme tarafından başvurucunun söz konusu dilekçede, tanık M.A.T. için kullanmış olduğu ifadeleri ona zarar vermek için değil M.A.T. ile davalı arasındaki yakınlığı ortaya koymak suretiyle M.A.T.’nin tanıklığına itibar edilmemesi amacıyla yer verdiğine ilişkin savunması da dikkate alınmamıştır. Başvurucunun ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığına ulaşılmıştır. Anayasa’nın 26. maddesinin ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”

‘SENDİKA.ORG’ İÇİN İKİNCİ İHLAL

AYM ikinci kararında, “sendika.org” adlı internet sitesinin sahibi Ali Ergin Demirhan’ın ikinci başvurusu üzerine de hak ihlali ve yeniden yargılama kararı verdi. Beş yıl boyunca erişime engellenen haber sitesi “sendika.org”un 61 kere engellenmesinin ifade ve basın özgürlüğünün ihlali olduğuna ilişkin AYM kararında özetle şöyle denildi: “Somut olayda da idare ve yargı mercileri, sitelerde yer alan içerikler ile sınırlama sebepleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyamamış ve gecikmesinde sakınca bulunan durum olduğunu gösterememişlerdir. Ayrıca sitelere erişimin neden tamamen engellendiğine dair hiçbir gerekçe ileri sürmemişlerdir. Müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygunluğundan bahsedilemez.”

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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