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ANKARA
Haber Giriş: 30.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

AYM’den HDP’ye suç duyurusu

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AYM’den HDP’ye suç duyurusu
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Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) siyasi parti mali denetimleri dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

AYM kararına göre, HDP’nin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesinde, kanuna uygun olmayan 9 bin 403 lira 65 kuruş gelir, 20 bin lira gider olmak üzere toplam 29 bin 403 lira 65 kuruş parti mal varlığı, Hazine’ye irat kaydedildi. Türk vatandaşı olmayan bir kişinin yaptığı bağışı kabul eden parti sorumluları hakkında ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi’nin 2018, Güçlenen Türkiye Partisi’nin 2016 yılı hesabı incelemesinde belge düzeninin oluşturulmadığı gerekçesiyle de suç duyurusunda bulunuldu. Genç Anadolu Partisi’nin 348 bin 293 lira 56 kuruş, Hak ve Eşitlik Partisi’nin 6 bin 190 lira 6 kuruş, Devrimci İşçi Partisi’nin 471 lira 91 kuruşunun Hazine’ye irat kaydedilmesine karar verildi.

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