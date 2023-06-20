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AYM’den HDP’nin hazine yardımına blokeye ret

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#AYM#HDP#Anayasa Mahkemesi
AYM’den HDP’nin hazine yardımına blokeye ret
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 07:00

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, dün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 14 Mayıs’taki seçime katılmayan HDP’ye ödenen 400 milyon 228 bin 667 TL Hazine yardımına bloke konulması ve harcandıysa parti ve ilgililerinden tahsili talebini reddetti.

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AYM oybirliği ile Başsavcılığın bloke talebine ilişkin “Karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti.

AYM kararında, talebin HDP’ye kapatma davası ile ilgisi olmadığı, siyasi partilerin mali denetimi kapsamında kaldığı ve Başsavcılığın buna ilişkin talepte bulunma yetkisinin de olmadığı vurgulandı. Siyasi partilerin ilgili yıl mali denetim süreci başlamadığından, bu aşamada iddiaların AYM’ce incelenebilmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Kararda, siyasi partilerin gelirlerine ilişkin uyuşmazlıklar konusunda ilgili idarelerce genel hükümlere göre işlem yapılabilmesine engel bulunmadığı ve bu işlemlere karşı yargı yollarının açık olduğu kaydedildi.

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#AYM#HDP#Anayasa Mahkemesi

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