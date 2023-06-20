AYM’den HDP’nin hazine yardımına blokeye ret

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AYM oybirliği ile Başsavcılığın bloke talebine ilişkin “Karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti.

AYM kararında, talebin HDP’ye kapatma davası ile ilgisi olmadığı, siyasi partilerin mali denetimi kapsamında kaldığı ve Başsavcılığın buna ilişkin talepte bulunma yetkisinin de olmadığı vurgulandı. Siyasi partilerin ilgili yıl mali denetim süreci başlamadığından, bu aşamada iddiaların AYM’ce incelenebilmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Kararda, siyasi partilerin gelirlerine ilişkin uyuşmazlıklar konusunda ilgili idarelerce genel hükümlere göre işlem yapılabilmesine engel bulunmadığı ve bu işlemlere karşı yargı yollarının açık olduğu kaydedildi.