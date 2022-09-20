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AYM'den HDP'in reddi hakim talebine ret

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#Anayasa Mahkemesi#HDP#Kapatma Davası
AYMden HDPin reddi hakim talebine ret
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 11:42

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin kapatma davasıyla ilgili reddi hakim talebini reddetti. Ek deliller için partiye 30 gün ek süre verdi.

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Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP’nin kapatılması istemiyle hazırlanan ikinci iddianameyi 21 Haziran’da oy birliği ile kabul etmişti. İddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak istendi.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından 9 Temmuz’da savunma için HDP'ye iddianame gönderildi. 70 ek klasör ve flaş bellekler içinde iletilen iddianame kapsamında HDP'ye savunma yapmak üzere 60 gün süre verildi. HDP ise 11 Ağustos’ta Anayasa Mahkemesi’nden 30 gün daha ek süre istedi.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Yüksek Mahkeme, HDP'nin kapatılması davasında sunulan ek deliller ve reddi hakim talebine ilişkin talepleri görüştü.

Ek talepleri görüşen Anayasa Mahkemesi, HDP'nin reddi hakim talebini reddetti, ek deliller için 30 gün süre verdi.

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI BEKİR ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatma davasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne verilecek savunma hakkında, "Sözlü savunmamız hazır. Bizi çağırdıkları zaman sözlü savunmamızı veririz." ifadelerini kullandı.

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SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kapatma davası sürecinde, Başsavcılık dava dosyasına ek delil, HDP de ek savunma sunabiliyor.

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69'uncu maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

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#Anayasa Mahkemesi#HDP#Kapatma Davası

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