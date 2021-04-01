AYM’den HDP iddianamesine kritik usul iadesi

İade kararında, “Partililer ve Partinin yetkili organlarının eylemleriyle, Anayasa’nın 68 ve 69. maddesinde düzenlenen ‘odak olma’ fiili arasında gerekli ilişkilendirmelerin yapılmadığı” tespitinin bulunacağı belirtiliyor.

ODAK TARTIŞMASI

AYM dünkü gündem toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından açılan davada ilk incelemeyi yaptı. Toplantıda önce raportörün, “İddianamenin usul eksiklikleri nedeniyle Başsavcılığa iadesi ya da eksikliklerin tamamlatılması” görüşlü raporu okundu. Raporda, iddianamede kimlik bilgileri, görev tanımları ve unvanların eksikliği, ölen bir HDP’liye siyaset yasağı istenmesi gibi hataların bulunduğu belirtilmişti. AYM heyetinde ise iddianamedeki ‘odak’ tespitine ilişkin çok önemli eksikler bulunduğu görüşü öne çıktı. Bazı üyeler, Anayasa’nın 68 ve 69. maddesindeki ‘odak olma’ fiili kapsamında, “partililerin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği” iddiasıyla ilgili eylemlerinin, iddianamede yeterince ilişkilendirilmediği tespiti yaptılar. Tartışmaların ardından Genel Kurul oybirliği ile iddianamenin Yargıtay Başsavcılığı’na iadesine karar verdi.

YENİDEN DÜZENLEYECEK

Başsavcılığın eksiklikleri tamamlayarak, iddianamede öne sürdüğü kanıtları parti ve partililer yönünden tek tek ‘odak olma’ iddiasıyla ilişkilendirip, iddianameyi yeniden düzenlemesi gerekecek. AYM belirlenecek bir günde tekrar toplanarak, ikinci iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

BAHÇELİ’DEN SERT TEPKİ: ‘KARAR MİLLİ VİCDANDA HÜKÜMSÜZDÜR’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) HDP iddianamesini iade etmesine tepki göstererek: “AYM’nin iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür” dedi. Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “Bahsi ileri sürülen eksikler veya usulü etkileyen açmazlar şühedaya nasıl anlatılacak, milli beka ve milli güvenlik mülahazalarıyla nasıl bağdaşacaktır? Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünden mi yanadır, yoksa bölücülüğün mü şakşakçısıdır? HDP’nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi’nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır. Beklentimiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, iddianameyi düzenleyip tekraren HDP’yi kapatma davasını açmasıdır. Süreç kesinlikle uzamamalıdır.”

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