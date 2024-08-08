AYM’den gizli tanık ‘Garson’ vizesi

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Mahkeme Karaağaç’a örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kararda, tanık beyanları ve ‘Garson’ isimli gizli tanıktan ele geçirilen hafıza kartında yer alan bilgiler verilen cezaya gerekçe yapıldı. Sanığın bir örgüt yöneticisiyle 36 saniyelik görüşme kaydının bulunduğu ifade edildi.

Karar 2021’de kesinleşirken sanık, AYM’ye başvurdu. AYM ihlal kararı vermezken önceki gün Resmi Gazete’de yayınlanan gerekçesinde “Başvurucunun bu delilin ilk bakışta ve açıkça hukuka aykırılığından söz edilmesini mümkün gösterecek nitelikte bir şikâyeti yoktur. Anılan delilin elde edilişinin hukuka aykırı olduğu hususunda derece mahkemelerince de bir tespitte bulunulmamıştır” denildi.