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AYM’den gizli tanık ‘Garson’ vizesi

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#Emniyet Genel Müdürlüğü#AYM#Resmi Gazete
AYM’den gizli tanık ‘Garson’ vizesi
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 07:00

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nda görev yapan Hayrettin Karaağaç hakkında FETÖ üyeliği suçundan Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

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Mahkeme Karaağaç’a örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kararda, tanık beyanları ve ‘Garson’ isimli gizli tanıktan ele geçirilen hafıza kartında yer alan bilgiler verilen cezaya gerekçe yapıldı. Sanığın bir örgüt yöneticisiyle 36 saniyelik görüşme kaydının bulunduğu ifade edildi.

Karar 2021’de kesinleşirken sanık, AYM’ye başvurdu. AYM ihlal kararı vermezken  önceki gün Resmi Gazete’de yayınlanan gerekçesinde “Başvurucunun bu delilin ilk bakışta ve açıkça hukuka aykırılığından söz edilmesini mümkün gösterecek nitelikte bir şikâyeti yoktur. Anılan delilin  elde edilişinin hukuka aykırı olduğu hususunda derece mahkemelerince de bir tespitte bulunulmamıştır” denildi.

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#Emniyet Genel Müdürlüğü#AYM#Resmi Gazete

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