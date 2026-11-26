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AYM'nin kararına ilişkin ayrıntıları CNN TÜRK Muhabiri Paşa Alyurt aktardı. Alyurt'un verdiği bilgiler şunlar oldu:

Saat 10.00'da başladı toplantı ve yaklaşık 2 saat 34 dakika süren o toplantı sonucunda karar çıktı. Bireysel başvuruda bulunmuştu Ekrem İmamoğlu ve ihlal iddiasıyla özellikle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkıyla bunun dışında yine burada seçme ve seçilme hakkı ihlalinin edilmiş olduğu hususuyla bir başvuruda bulunmuştu. Bu hususlar doğrultusunda yapılan incelemeler sonucunda, 15 üye tarafından yapılan inceleme sonucunda reddedilmiş olduğunu ifade edelim.

İDDİA EDİLEN 6 KONU DEĞERLENDİRİLDİ

Reddedilme sürecinde özellikle iddia edilen altı konu vardı ihlale konu olan. Bu altı konuyu da ifade edecek olursak; tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, tutukluluğun makul süreyi aşmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, sulh ceza hakimliklerinin bağımsız ve tarafsız olmaması, tutukluk incelemesi sonuçlarının tebliğ edilmemesi ve tutukluluğun devamına ilişkin yapılan itirazın incelenmemesi gibi altı ayrı başlıkta burada bir başvuru vardı ihlal edildiğine yönelik.

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MAKUL SÜRE İTİRAZI OY ÇOKLUĞU İLE REDDEDİLDİ

Tutukluluğun makul süreyi aşması iddiası oy çokluğuyla reddedildi Anayasa Mahkemesi tarafından. Diğer noktada o diğer iddialarsa oy birliğiyle reddedilmiş olduğunu ifade etmiş olalım ki buradaki o ifade edecek olursak da bu iddialara ilişkin başvurusunda açıkça dayanaktan yoksun olduğu iddia yoksun olduğu gerekçesiyle reddedilmiş olduğunu belirtmiş olalım.

Hatırlanacak olursa 19 Mart 2025 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış önce dört gün, daha sonrasında o dört günlük gözaltı sürecinin ardından da tutuklanmıştı. Hakkındaki suçlamalarsa suç örgütü kurma, yönetme ve bunun dışında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma gibi birçok farklı suçlamalar yöneltiliyor. Bu çerçevede özellikle üst mahkemede reddedilmesinin ardından süreci İmamoğlu'nun avukatları Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı ve Anayasa Mahkemesi'nden de az önce karar çıktı. O kararda tutukluluğun makul süreyi aşması iddiası oy çokluğuyla, diğerleri özellikle burada farklı diğer beş konuya ilişkin o iddiasıysa oy birliğiyle reddedildi diyelim ve buradan sözü tekrar size bırakalım.