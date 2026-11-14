AYM’den darbecilere konulan hacze onay

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TÜRKSAT’ın Gölbaşı tesisleri de darbecilerin hedefi oldu. Meydana gelen zararların karşılanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT tarafından tazminat davaları açıldı. Davalara bakan mahkemeler, 2017 ve 2018 yıllarında sanıkların malvarlıklarına ihtiyati haciz uygulanmasına karar verdi.

AYM: MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLMEDİ

Yaklaşık 8 yıldır devam eden ihtiyati haciz kararları nedeniyle bazı sanıklar, kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmadan malvarlıklarına haciz konulmasının mülkiyet haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Genelkurmay Çatı ve Akıncı Üssü davalarıyla bağlantılı iki başvuruyu 3 Eylül’de inceleyen AYM İkinci Bölümü, her iki dosyada da mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine oybirliğiyle hükmetti. Kararda, davaların çok aktörlü ve karmaşık yapısı ile ceza yargılamalarının devam etmesi nedeniyle haciz süresinin tek başına ölçüsüz sayılamayacağı belirtildi. Ayrıca haczin kamu yararı ile kişilerin mülkiyet hakkı arasındaki adil dengeyi bozmadığı ifade edildi. Makul sürede yargılanma hakkına ilişkin bazı şikâyetler ise Tazminat Komisyonu yolunun tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulundu.