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AYM’den Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine iptal kararları

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#AYM#Cumhurbaşkanlığı Kararnames#İptal
AYM’den Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine iptal kararları
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 07:00

Anayasa Mahkemesi (AYM), 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne ilişkin 37 düzenlemeyi iptal etti. Mahkeme, iptal kararlarının Resmi Gazete’de yayımlanmasından dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetti.

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Bu sürede iptal kararlarına ilişkin yasal düzenlemeler yapılabilecek. Konuyla ilgili CHP ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazılarının iptali istemiyle dava açmıştı. İptal kararlarının gerekçesi dün Resmi Gazete’de yayımlandı. İptal kararlarının gerekçesinde Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’da güvence altına alınan temel haklara ilişkin düzenleme yapma yetkisinin olmadığı, bu konuda kararname çıkarılamayacağı ve düzenlemelerin ancak kanunla yapılabileceği vurgulandı. AYM kararında Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na verilen bazı yetkiler de iptal edildi.              

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#AYM#Cumhurbaşkanlığı Kararnames#İptal

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