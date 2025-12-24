×
AYM’den ‘çakar’ kararı

Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 07:00

Anayasa Mahkemesi (AYM), yetkisiz olarak usulsüz çakar lamba kullanan sürücü araç sahibi değilse araç plakası üzerine de aynı cezanın kesilmesini öngören düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Tokat 2. Sulh Ceza Hâkimliği, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 26. Maddesi’ndeki ‘Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir’ hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla AYM’ye başvurdu.

OTOMATİK CEZA İPTAL

AYM, 10 Eylül’de düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. AYM, araç sahibinin, sürücünün fiilinden dolayı doğrudan cezalandırılmasının ‘cezanın şahsiliği’ ve ‘hukuk devleti’ ilkeleriyle bağdaşmadığına dikkat çekti. İptal kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İptalden önce, bir araçta yetkisiz çakar lamba kullanan sürücünün araç sahibi farklıysa hem sürücüye hem de araç plakasına ayrı ayrı ceza kesilebiliyordu. İptalle yetkisiz ve usulsüz çakar kullanan sürücü kimse ceza yalnızca ona uygulanacak. Özellikle kiralık araçlar, şirket araçları ve başkasına verilen özel araçlar açısından hak ihlali ortadan kalkacak.

