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Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 24.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

AYM’den ‘Büyükada Davası’nda 40 bin lira tazminat kararı

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
AYM’den ‘Büyükada Davası’nda 40 bin lira tazminat kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye Şubesi’nin kurucularından Özlem Dalkıran’ın, kamuoyunda ‘Büyükada davası’ olarak bilinen davada yaklaşık dört ay süreyle tutuklu kalmasını hukuki bulmayarak, ihlal ve 40 bin lira manevi tazminata hükmetti.

AYM kararında, Büyükada’da insan hakları örgütlerinin düzenlediği toplantının suçlama konusu yapıldığı, tutuklamanın gizli tanık ifadesi, HTS kayıtları ve teşhis tutanaklarına dayandığı vurgulandı ve “Görüşmelerin içeriğine ilişkin veri de mevcut değildir. Başvurucunun görüştüğü kişinin FETÖ/PDY suçlamasından beraat ettiği tespit edilmiştir” denildi.

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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