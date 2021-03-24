AYM’den ‘Büyükada Davası’nda 40 bin lira tazminat kararı

AYM kararında, Büyükada’da insan hakları örgütlerinin düzenlediği toplantının suçlama konusu yapıldığı, tutuklamanın gizli tanık ifadesi, HTS kayıtları ve teşhis tutanaklarına dayandığı vurgulandı ve “Görüşmelerin içeriğine ilişkin veri de mevcut değildir. Başvurucunun görüştüğü kişinin FETÖ/PDY suçlamasından beraat ettiği tespit edilmiştir” denildi.

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