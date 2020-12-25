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Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 25.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

AYM’den biber gazı tazminatına vize

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
AYM’den biber gazı tazminatına vize
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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ihlal kararına rağmen, 2006 yılında Diyarbakır’da terör örgütü yanlısı bir gösteriye katılan 13 yaşındaki Abdullah Yaşa’nın yüzüne gaz fişeği isabet etmesi sonucu oluşan zararın İçişleri Bakanlığı’nca karşılanmamasını hak ihlali saydı.

“AİHM tarafından verilen kesinleşmiş kararlar taraf devletler bakımından bağlayıcıdır” vurgusu yapan AYM, yeniden yargılama yapılarak tazminat ödenmesini istedi. AYM kararında, “İhlal nedeniyle oluşan zararların tazmini talebinin reddedilmesi nedeniyle etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir” denildi. Karar, benzer başvurular yönünden örnek niteliğinde.

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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