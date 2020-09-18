AYM’den Berberoğlu için iki ihlal kararı ve yeniden yargılama

AYM, Berberoğlu’nun, “Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile “Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının” ihlal edildiğine hükmetti. Oy birliği ile verilen ihlal kararı ışığında yerel mahkeme yeniden yargılama yapacak. AYM’nin içtihat niteliği taşıyacak örnek kararının gerekçesi ise daha sonra yazılacak.

BAŞVURU NEDENİ

MİT TIR’ları davasında 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Berberoğlu, AYM başvurusunda, “Dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan milletvekilinin yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğun sürdürülmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyet hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, iddia tanığının duruşmada hazır edilmemesi nedeniyle de tanık sorgulama hakkının ihlal edildiğini” savunmuştu. Berberoğlu’nun vekilliği 4 Haziran’da düşürülmüş ve yeniden tutuklanmıştı. Berberoğlu koronavirüs nedeniyle cezaevinden izinli olarak çıkarılmıştı.

CHP GEREKÇEYİ BEKLEYECEK

Öte yandan CHP yönetiminin karar üzerine atılacak adımları belirlemek için değerlendirmeler yaptığı öğrenildi. Değerlendirme sonucunda CHP, bir adım atmadan önce AYM’nin gerekçeli kararını bekleme kararı aldı.